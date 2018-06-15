Пятница, 15 Июня 2018 16:13

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила азербайджанского журналиста и обвинила его в попытке провокаций, преследующих определенные цели.

Так, Захарова в ходе традиционного брифинга 15 июня на просьбу азербайджанского журналиста "исправить ошибку в стенограмме на сайте МИД России c предыдущего брифинга при участии замдиректора ДИП МИД РФ Артема Кожина", в частности, сказала: "А, вы скажите, только по этому вопросу у вас такой педантичный подход? Вы знаете, какое количество раз, к сожалению, лично я была свидетелем того, как искажаются мои слова и слова моих коллег, и непосредственно у вас (речь идет об агентстве Trend - ред.). Что-то я не помню такого педантичного подхода, никогда! Я считаю, что наши брифинги делаются для того, чтобы получать ответы фактически. Но, к сожалению, я сталкивалась неоднократно за без малого три года, с ситуацией, когда вопросы звучат как политические заявления. И вы об этом знаете! И делается это, к сожалению, в том числе, как мне кажется не для того, чтобы способствовать очень сложной ситуации, а может быть каким-то другим целям".

При этом обратившись ко всем Захарова, подчеркнула, что МИД России всегда готово дать фактическую и оценочную информацию. "Но, я не считаю, что это правильно и всегда на этом буду настаивать, что нужно и можно задавать вопросы, которые в сути своей имеют какое-то провокационное звучание. Тем более, по тем сложнейшим вопросам, по которым страдают народы двух стран, в частности Армении и Азербайджана", - сказала российский дипломат.

При этом она заметила, что агентство Trend, за прошедшие две недели ни разу не обратилось к ней по данному вопросу. По ее словам, если бы этот вопрос действительно волновал агентство и самого журналиста, то они бы позвонили и решили этот вопрос, а не дожидались сегодняшнего брифинга, чтобы в публичном пространстве вновь его поднимать. "Значит, есть какое-то желание что-то спровоцировать. Для чего это делается? Наша страна делает максимум, чтобы проблематика Нагорного Карабаха была урегулирована. Почему, вы знаете это прекрасно. Потому, что мы, во-первых, хотим, чтобы два народа, наконец, урегулировали эту кровавую проблему. Во-вторых, потому, что мы хотим развивать отношения с Арменией и Азербайджаном, и мы хотим, чтобы Ереван и Баку развивали отношения между собой. И мне кажется, что наша с вами задача, работа заключается в том, чтобы приблизить момент урегулирования, а не отдалить его", - отметила официальный представитель МИД России.

В тоже время она предложила работать конструктивно и использовать возможность вопросов и ответов не в провокационных целях, а именно решать главную задачу - урегулирование нагорно-карабахской проблемы.

Отметим, что согласно стенограмме МИД России, заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге 1 июня на вопрос азербайджанского журналиста о том, что в одном из своих недавних интервью премьер- министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия "незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана". Насколько подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык, в частности, заявил: "Ваши громкие заявления, которые не укладываются в рельсы, заложенные, в частности, ОБСЕ, наверное, представляются неконструктивными". Меж тем, официальный Баку обвинил МИД России в искажении слов Кожина по карабахскому урегулированию и осудили данные действия.