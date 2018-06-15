Пятница, 15 Июня 2018 15:37

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что создание благоприятной атмосферы не только способствует продвижению переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, но и является важнейшим залогом для ее решения.

Так, Захарова в ходе традиционного брифинга 15 июня на просьбу журналиста выразить свою позицию, может ли вчерашнее знакомство премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве по инициативе российского лидера Владимира Путина стать неким толчком, для активизации переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ, в частности заявила: "Ну, мне кажется, не нужно путать форматы - есть общение между главами государств, которое предполагает как двусторонние, так и многосторонне общение. А есть проблема, у которой есть свой формат решения. Конечно, создание благоприятной атмосферы не только способствует продвижению переговорного процесса. И не только способствует, но и является важнейшим залогом для решения этой проблемы. Но, опять-таки хотела бы сказать, что это разные форматы".

На просьбу прокомментировать, известна ли дата возможной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, особенно если учесть, что о предстоящей встрече анонсируется в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ, распространенной накануне, Захарова посоветовала обратиться за комментариями во внешнеполитические ведомства РА и АР, заметив, что это входит в их компетенцию.