Пятница, 15 Июня 2018 15:25

АрмИнфо.Сейран Оганян - не единственное высокопоставленное должностное лицо, который будет допрошен в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в Минобороны Армении. Об этом в беседе с журналистами перед зданием Правительства Армении заявил 15 июня председатель Комитета госдоходов Армении (КГД) Давид Ананян.

Как сообщил глава КГД, уголовное дело возбуждено в связи с одной конкретной компанией, с которой связаны имена высокопоставленных лиц. И, поскольку деятельность этой компании приходится на тот период времени, когда Сейран Оганян был в должности министра, он также вызван на допрос. "Это обычное процессуальное действие в рамках расследования уголовного дела. Кстати, он не единственный из высокопоставленных лиц, которые будут допрошены>,- сказал председатель КГД. При этом, Ананян воздержался ответить на вопрос о том, Оганян вызван на допрос в качестве свидетеля по делу или же обвиняемого. "Идет расследование и предоставление какой-либо информации в связи с этим нецелесообразно и противоречит законодательству>,- отметил он.

Что касается информации о том, что экс-глава МО не получал повестки, глава Комитета сообщил, что повестка была направлена 12 июня. 13 июня Оганян заявил, что не получал повестки. Оба этих сведения, как отметил он, могут соответствовать действительности, поскольку Сейран Оганян мог не получить 13 июня повестку, отравленную ему 12 июня. Тем не менее, допрос состоится в течение ближайших дней. 13 июня АрмИнфо сообщало, что бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, а также ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в следственное управление Комитета государственных доходов Армении. Как сообщает пресс-служба КГД, они были вызваны в следственное управление в рамках следственных мероприятий, проводимых по уголовному делу о злоупотреблениях в области закупок и армейского строительства в Министерстве обороны Армении в период с 2014-2017 годов.