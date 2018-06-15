Пятница, 15 Июня 2018 15:24

АрмИнфо.В отношении "недобросовестных" фондов, в том числе фонда "Ереван", в рамках административного производства будет применен административный штраф. Об этом в беседе с журналистами перед зданием Правительства Армении заявил 15 июня председатель Комитета госдоходов Армении (КГД) Давид Ананян.

По его словам, фонд "Ереван", как и другие фонды, были обязаны представить в КГД данные о полученных средствах, однако этого сделано не было.

На данном этапе налогово-таможенный комитет работает по всем "недобросовестным" фондам. "В отношении тех фондов, которые должны были представить данные, но этого не сделали, в рамках административного производства будут применены административные штрафы", - пояснил Ананян.

Отметим, что в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереван", председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маргарян, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района Давиташен Хачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян. Согласно информации, задержания произвели сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ). Тем временем днем ранее пресс-центр СНБ сообщил, что от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы на счета фонда "Ереван". В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а присваивалась. На основании сообщений о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда <Ереван>, расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, для установления обстоятельств выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также установления законности действий.