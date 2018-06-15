Пятница, 15 Июня 2018 15:14

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян свой визит в Москву назвал плодотворным. "Можем зафиксировать, что армяно-российские отношения развиваются динамично и с хорошими темпами, гораздо лучшими темпами, чем принято прогнозировать в армянской прессе, и не только", - заявил он на заседании правительства 15 июня.

По его словам, в отношениях двух стран нет проблем. "Необходимо работать над тем, чтобы тот экономический потенциал, который имеется, был реализован в полной мере", - указал он. По итогам визита, как отметил премьер, министерствам будут даны конкретные поручения. "На данный момент хочу лишь констатировать, что правительство и органы при правительстве должны серьезно работать, чтобы мы смогли реализовать весь потенциал в сфере экспорта фруктов и овощей, поскольку, по сути, на российском рынке существует соответствующий спрос. В России надеются, что мы сможем полноценно осуществлять поставки", - сказал Пашинян. Напомним, что премьер-министр 13-14 я с рабочим визитом находился в Москве, где принял участие также в церемонии открытия ЧМ по футболу.