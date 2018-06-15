Пятница, 15 Июня 2018 15:13

АрмИнфо.В Армении сейчас нет коррупции. Об этом в интервью RT заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, что удалось сделать за время пребывания на посту премьера по вопросу антикоррупционной политики.

На уточнение, за такое короткое время, Пашинян, в частности, сказал: "Да. За такое короткое время. Я могу это сказать, потому что сейчас вообще антикоррупционная атмосфера в Армении. Конечно, могут быть какие-то отдельные явления - коррупционные остатки коррупционного прошлого. К сожалению, это не гарантия на будущее, но я думаю, что эта атмосфера, этот процесс позволят нам гарантировать продолжение этой ситуации".

Армянский премьер также заверил, что самым важным фактором в деле обеспечения изменений в стране - это изменение мышления людей. По его словам, это очень важный фактор, который позволил производить революцию без каких-либо больших столкновений, без капли крови. Пашинян также выразил убеждение в том, что главный результат армянской революции не смена власти, а смена мышления, которая не зависит от правительства.

На вопрос, каким образом у него строятся отношения с Республиканской партией, с Сержем Саргсяном, Пашинян отметил, что живет по соседству с Саргсяном, но фактически нет никаких отношений. "Что касается Республиканской партии, то эта партия перестала быть большинством в нашем парламенте и она нормальная оппозиция", - сказал премьер.

Глава армянского правительства также исключил камбэк РПА на досрочных выборах: "Это нереально. У них не будет никакого камбэка никогда. Могут быть другие партии, другие силы, которые могут выиграть на выборах, но они (республиканцы) уже никогда не придут назад - это точно. И это не зависит, конечно, от меня, потому что народ им уже не простит этого никогда, я могу гарантировать. Во всяком случае, я так чувствую и я уверен в этом".

Пашинян, говоря о будущем возглавляемой им партии "Гражданский договор" и блока "Елк", в который эта партия входит, проинформировал, что сейчас ведутся обсуждения по вопросу будущего блока, а партия "Гражданский договор" будет развиваться независимо от участи блока.

Он также заверил, что не боится возвращения своих политических оппонентов на должности: "Я не такой премьер-министр, который когда-нибудь будет бояться потерять свой пост. Я вообще не привык бояться в моей политической деятельности - я просто делаю то, что считаю нужным и в чём уверен, что я должен делать, чтобы служить своей стране и своему народу".