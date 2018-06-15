Пятница, 15 Июня 2018 15:12

АрмИнфо. Армения надеется получать у России более дешевый газ. Об этом в интервью RT заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На уточнение, является ли газовый вопрос одним из проблемных в отношениях с Россией, поскольку армянский потребитель не чувствует дешевизны ее цены, премьер Армении, в частности, сказал: " Да, но уже в ходе обсуждения мы пришли к выводу, что это внутриармянская проблема. Потому что на границе Армения получает дешёвый газ из России. Но от границы до дома потребителя цена газа удваивается. Эту проблему мы должны обсудить и понять внутри Армении. Это не касается наших отношений с Россией".

На вопрос, следует ли из этого, что вопрос пересмотра цены на газ не будет, Пашинян, сказал, что конечно же, Армения надеется получить более дешёвый газ. "Мы понимаем, что это эксклюзивная цена для Армении, но нам бы хотелось более эксклюзивной цены. Будем эти вопросы обсуждать, и надеюсь, что у нас будет успех", - резюмировал он.

Напомним, что 30 ноября прошлого года правительство Армении одобрило к подписанию протокол о внесении изменений в соглашение с Россией о формировании цен на поставку природного газа. Согласно документу, российский "Газпром" поставляет с 1 января по 31 декабря 2018 года газ в Армению по цене в 150 за $1 тыс куб.м., однако на конечных потребителях это никак не сказалось. С 1 января 2017 года в республике действуют тарифы, согласно которым для абонентов, потребляющих ежемесячно менее 10 тыс. кубометров, тариф составляет 139 тыс. драмов ($300) за каждую тысячу кубометров, а для социально необеспеченных семей, использующих ежегодно менее 600 куб.м. газа, цена на топливо составит 100 тыс. драмов ($240) за 1 тыс. кубометров.