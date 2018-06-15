Пятница, 15 Июня 2018 15:11

АрмИнфо.Развитие сотрудничества с Европейским союзом не произойдёт за счёт армяно-российских отношений. Об этом в интервью RT заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос, когда будет ратифицировано соглашение между Арменией и ЕС, и что это даст Еревану.

"В принципе, процесс ратификации в странах Европейского союза уже начался. И этот процесс происходит в Армении уже более 20 лет. Конечно, мы будем развивать наши отношения с Европейским союзом. Но это не произойдёт за счёт армяно-российских отношений. Это наша политика. То есть мы, конечно, будем развивать наши отношения с Европейским союзом, с Соединёнными Штатами, с Ираном, с Грузией, с другими субъектами международного права, другими государствами. Но, этот процесс ни в коем случае не будет осуществляться за счёт армяно-российских отношений, а армяно- российские отношения - развиваться за счёт наших других отношений", - заключил армянский премьер.