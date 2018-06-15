|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го июня
|Путин познакомил Пашиняна с Алиевым
|Никол Пашинян: В процессе армянской революции не было геополитического заговора
|Министр ИД Армении с рабочим визитом посетит Брюссель
|Премьер-министр Армении в Москве отобедал с представителями армянской общины России
|СНБ Армении раскрыло дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах
|Министр образования и науки и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер-министр России Медведев заявил, что отношения с Арменией развиваются уверенно и динамично
|Министр ЧС и посол Японии в Армении обсудили программы сотрудничества
|Генпрокурор Армении сформировал прокурорскую группу по делу 1 марта 2008 года
|Зограб Мнацаканян рассказал Алану Дункану о внутриполитической ситуации и приоритетах нового правительства Армении
|Рабочая группа Минобороны Армении в Чебаркуле принимает участие в заседании координационного комитета при СМО СНГ
|В Эчмиадзине проходит акция протеста с требованием отставки мэра
|Дорожная Полиция Армении: У нас есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения
|Министерство ЧС сообщает, что в Армении непроходима автодорога межгосударственного значения Ванадзор-Алаверди-Грузия
|Секретарь Совбеза Армении выразил беспокойство послу Беларуси в РА по факту поставок Минском оружия Азербайджану
|Сопредседатели МГ ОБСЕ, по итогам визита в Ереван, подчеркнули важность сохранения конструктивной атмосферы в зоне карабахского конфликта
|Члeн группы Сасна Црер Артур Согомонян вышел на свободу
|Эдмон Марукян: В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а гражданское общество вовлечено в систему власти
|Армянский депутат возложила на ЕС долю ответственности в связи с наличием в стране коррупции в системе власти
|Генеральная прокуратура Армении возбудила 22 уголовных дела по факту злоупотреблений в учебных заведениях
|Свитальский призвал Армению смотреть на 20 целей ВП, как на полезный фактор двусторонней повестки с ЕС
|Президент Армении в связи с национальным праздником посетил посольство Объединенного королевства
|Президент Армении встретился с минскими посредниками
|Опрос: Армения не вошла в пятерку дружественных для России стран
|Зограбян: Армения ожидает скорейшего старта глубокого и содержательного диалогa с ЕС по вопросу либерализации визового режима
|Посол Германии видит новые реалии в отношениях Армения-ЕС при новом армянском правительстве
|Член группы <Сасна Црер> Артур Мелконян вышел на свободу
|Никол Пашинян с супругой посетил Армянскую церковь в Москве (video)
|Степан Мелконян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Армении
|Правительственная комиссия изучит ситуацию на Техутском месторождении
|Армения оказалась неготовой к внедрению электронных паспортов на транспортные средства
|С раннего утра в Армавирской области Армении возобновились поиски пропавшего мальчика
|Армения стала членом ECOSOC
|СМИ: СНБ задержала замглавы административного района Давиташен и руководителя фонда "Ереван"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го июня
|Премьер Армении в Москве побывал на гала-концерте, посвященном чемпионату мира по футболу
|Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном, прибывшим в Россию на открытие чемпионата мира по футболу
|Путин и Пашинян на встрече в Кремле подчеркнули стратегический характер отношений двух стран
|Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку
|Католикос всех армян встретился с министром ИД Армении
|Министр обороны Армении принял главу ПРООН в Армении
|Министр обороны Армении принял посла Италии и военного атташе
|Правительство Армении рассматривает решение проблем монополистов в политической и институциональной плоскостях
|Beeline выступит главным партнером Sevan Startup Summit 2018
|Сейран Оганян и ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в СУ КГД
|Ара Баблоян: Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе поступит в парламент, мы представим наше окончательное решение
|Генсек СЕ призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию
|Начальник Генштаба ВС Армении заверяет: Поводов для беспокойств в связи со скоплением Азербайджаном живой силы и техники в зоне карабахского конфликта нет
|Армен Рустамян: Мы будем бороться и добьемся изъятия обязательного компонента из накопительной пенсионной системы
|Эдуард Шармазанов: Заявление вице-спикера Азербайджана о том, что Баку имеет право военным путем решить карабахский вопрос достойно осуждения
|Апелляционный суд освободил Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна и других обвиняемых
|Никол Пашинян: Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается
|СНБ Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана
|МЧС Армении: С 13 по 15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Эдмон Марукян: Решение об отставке Мане Тандилян не было партийным, это было личным решением министра
|Парламент Армении провалил кандидатуру Елизаветы Даниелян, выдвинутую на должность члена Конституционного суда РА
|Исполнительный директор Молодежного фонда Армении обвиняется в незаконном присвоении средств фонда в особо крупных размерах
|Премьер-министр Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
АрмИнфо.В процессе армянской революции вообще не было никакого геополитического и внешнеполитического контекста. Не было никакого геополитического заговора. Об этом в интервью RT заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, ошибались ли люди, опасавшиеся отдаления России и Армении после революции.
<Сейчас об этом очень многие говорят, много публикаций в российской прессе, авторы которых не очень хорошо понимают, что произошло в Армении. Есть люди, которые хотят все это представить в другом свете. Они хотят представить, что в Армении к власти пришли антироссийские силы>, - сказал, отметив, что это был чисто внутренний, армянский процесс, не предполагавший реверса во внешней политике Армении. <Почему мы так говорим? Потому что у того народа, который произвел эту революцию, не было проблем с внешней политикой Армении. И поэтому у него не было внешнеполитических требований. Мы в правительстве - представители народа, который победил во время революции. Мы должны действовать в тех рамках, соответственно тому содержанию, которое было у того политического процесса, у <бархатной революции>. Те, кто говорил, что в итоге политических перемен в Армении появятся проблемы в отношениях Армении и России, ошибались. Они ошибаются и будут ошибаться, если так продолжат думать>, - сказал Никол Пашинян. На вопрос о том, что после встречи с послом России в Армении было заявлено о начале нового этапа в отношениях с Российской Федерацией, и если ничего не меняется в отношениях, то что за новый этап, Никол Пашинян вновь подчеркнул, что речь шла о том, что не будет реверсов. <Я не говорил, что ничего не меняется. Я говорил, что не будет реверсов. И я всегда говорил, что у нас будут более эффективные отношения, чем раньше. Когда я говорю <новый этап>, я имею в виду более позитивный этап, более конструктивный этап, более продуктивный этап, более прямой этап, более искренний этап, более ясный этап. На встрече с Владимиром Владимировичем у нас вообще не было никаких проблемных вопросов. Были вопросы, которые были решены на месте. Другие вопросы мы просто договорились обсуждать более детально>, - сказал он, добавив, что по итогам двух встреч на высшем уровне может говорить, что в отношениях Армении и России нет никаких политических проблем. Пашинян также коснулся отношений с Путиным, заявив, что это прямые отношения без темных углов.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 15-го июня
|Путин познакомил Пашиняна с Алиевым
|Никол Пашинян: В процессе армянской революции не было геополитического заговора
|Министр ИД Армении с рабочим визитом посетит Брюссель
|Премьер-министр Армении в Москве отобедал с представителями армянской общины России
|СНБ Армении раскрыло дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах
|Министр образования и науки и посол Германии в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер-министр России Медведев заявил, что отношения с Арменией развиваются уверенно и динамично
|Министр ЧС и посол Японии в Армении обсудили программы сотрудничества
|Генпрокурор Армении сформировал прокурорскую группу по делу 1 марта 2008 года
|Зограб Мнацаканян рассказал Алану Дункану о внутриполитической ситуации и приоритетах нового правительства Армении
|Рабочая группа Минобороны Армении в Чебаркуле принимает участие в заседании координационного комитета при СМО СНГ
|В Эчмиадзине проходит акция протеста с требованием отставки мэра
|Дорожная Полиция Армении: У нас есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения
|Министерство ЧС сообщает, что в Армении непроходима автодорога межгосударственного значения Ванадзор-Алаверди-Грузия
|Секретарь Совбеза Армении выразил беспокойство послу Беларуси в РА по факту поставок Минском оружия Азербайджану
|Сопредседатели МГ ОБСЕ, по итогам визита в Ереван, подчеркнули важность сохранения конструктивной атмосферы в зоне карабахского конфликта
|Члeн группы Сасна Црер Артур Согомонян вышел на свободу
|Эдмон Марукян: В Армении сложилась ситуация, когда в стране нет функциональной оппозиции, а гражданское общество вовлечено в систему власти
|Армянский депутат возложила на ЕС долю ответственности в связи с наличием в стране коррупции в системе власти
|Генеральная прокуратура Армении возбудила 22 уголовных дела по факту злоупотреблений в учебных заведениях
|Свитальский призвал Армению смотреть на 20 целей ВП, как на полезный фактор двусторонней повестки с ЕС
|Президент Армении в связи с национальным праздником посетил посольство Объединенного королевства
|Президент Армении встретился с минскими посредниками
|Опрос: Армения не вошла в пятерку дружественных для России стран
|Зограбян: Армения ожидает скорейшего старта глубокого и содержательного диалогa с ЕС по вопросу либерализации визового режима
|Посол Германии видит новые реалии в отношениях Армения-ЕС при новом армянском правительстве
|Член группы <Сасна Црер> Артур Мелконян вышел на свободу
|Никол Пашинян с супругой посетил Армянскую церковь в Москве (video)
|Степан Мелконян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Армении
|Правительственная комиссия изучит ситуацию на Техутском месторождении
|Армения оказалась неготовой к внедрению электронных паспортов на транспортные средства
|С раннего утра в Армавирской области Армении возобновились поиски пропавшего мальчика
|Армения стала членом ECOSOC
|СМИ: СНБ задержала замглавы административного района Давиташен и руководителя фонда "Ереван"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го июня
|Премьер Армении в Москве побывал на гала-концерте, посвященном чемпионату мира по футболу
|Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном, прибывшим в Россию на открытие чемпионата мира по футболу
|Путин и Пашинян на встрече в Кремле подчеркнули стратегический характер отношений двух стран
|Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку
|Католикос всех армян встретился с министром ИД Армении
|Министр обороны Армении принял главу ПРООН в Армении
|Министр обороны Армении принял посла Италии и военного атташе
|Правительство Армении рассматривает решение проблем монополистов в политической и институциональной плоскостях
|Beeline выступит главным партнером Sevan Startup Summit 2018
|Сейран Оганян и ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в СУ КГД
|Ара Баблоян: Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе поступит в парламент, мы представим наше окончательное решение
|Генсек СЕ призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию
|Начальник Генштаба ВС Армении заверяет: Поводов для беспокойств в связи со скоплением Азербайджаном живой силы и техники в зоне карабахского конфликта нет
|Армен Рустамян: Мы будем бороться и добьемся изъятия обязательного компонента из накопительной пенсионной системы
|Эдуард Шармазанов: Заявление вице-спикера Азербайджана о том, что Баку имеет право военным путем решить карабахский вопрос достойно осуждения
|Апелляционный суд освободил Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна и других обвиняемых
|Никол Пашинян: Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается
|СНБ Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана
|МЧС Армении: С 13 по 15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Эдмон Марукян: Решение об отставке Мане Тандилян не было партийным, это было личным решением министра
|Парламент Армении провалил кандидатуру Елизаветы Даниелян, выдвинутую на должность члена Конституционного суда РА
|Исполнительный директор Молодежного фонда Армении обвиняется в незаконном присвоении средств фонда в особо крупных размерах
|Премьер-министр Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны