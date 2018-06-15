Пятница, 15 Июня 2018 08:36

АрмИнфо.В процессе армянской революции вообще не было никакого геополитического и внешнеполитического контекста. Не было никакого геополитического заговора. Об этом в интервью RT заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, ошибались ли люди, опасавшиеся отдаления России и Армении после революции.

<Сейчас об этом очень многие говорят, много публикаций в российской прессе, авторы которых не очень хорошо понимают, что произошло в Армении. Есть люди, которые хотят все это представить в другом свете. Они хотят представить, что в Армении к власти пришли антироссийские силы>, - сказал, отметив, что это был чисто внутренний, армянский процесс, не предполагавший реверса во внешней политике Армении. <Почему мы так говорим? Потому что у того народа, который произвел эту революцию, не было проблем с внешней политикой Армении. И поэтому у него не было внешнеполитических требований. Мы в правительстве - представители народа, который победил во время революции. Мы должны действовать в тех рамках, соответственно тому содержанию, которое было у того политического процесса, у <бархатной революции>. Те, кто говорил, что в итоге политических перемен в Армении появятся проблемы в отношениях Армении и России, ошибались. Они ошибаются и будут ошибаться, если так продолжат думать>, - сказал Никол Пашинян. На вопрос о том, что после встречи с послом России в Армении было заявлено о начале нового этапа в отношениях с Российской Федерацией, и если ничего не меняется в отношениях, то что за новый этап, Никол Пашинян вновь подчеркнул, что речь шла о том, что не будет реверсов. <Я не говорил, что ничего не меняется. Я говорил, что не будет реверсов. И я всегда говорил, что у нас будут более эффективные отношения, чем раньше. Когда я говорю <новый этап>, я имею в виду более позитивный этап, более конструктивный этап, более продуктивный этап, более прямой этап, более искренний этап, более ясный этап. На встрече с Владимиром Владимировичем у нас вообще не было никаких проблемных вопросов. Были вопросы, которые были решены на месте. Другие вопросы мы просто договорились обсуждать более детально>, - сказал он, добавив, что по итогам двух встреч на высшем уровне может говорить, что в отношениях Армении и России нет никаких политических проблем. Пашинян также коснулся отношений с Путиным, заявив, что это прямые отношения без темных углов.