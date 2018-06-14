Четверг, 14 Июня 2018 20:28

АрмИнфо.. Премьер-министр Никол Пашинян находящийся с рабочим визитом в России 14 июня в посольстве Армении в России принял участие в официальном обеде, на который были приглашены видные представители армянской общины.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян проинформировал последних о приоритетах правительства в экономике, коснулся мер по борьбе с коррупцией и др. Премьер-министр отметил важность последовательного развития армяно-российских отношений и постоянного расширения деловых связей.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в росте товарооборота между двумя странами и реализации совместных инвестиционных программ.