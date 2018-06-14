Четверг, 14 Июня 2018 20:10

АрмИнфо. Службой национальной безопасности Армении было раскрыто дело о контрабанде и незаконном обороте наркотиков совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в частности было установлено, что гражданин ИРИ А.К. 7-го июня пересек границу с Арменией, где в заранее условленном месте у границы его сообщник передал ему наркотики в особо крупных размерах. В частности 5 свертков героина составляющих около 6 кг и 4 кг опиума. Затем с целью сбыта он собирался перевезти наркотики в направлении Гориса, однако, в городе Капан последний был задержан сотрудниками СНБ. Сотрудники СНБ также задержали гражданина РА Г.С. который в этот день в условленном месте дожидался вышеуказанной партии наркотиков.

В следственном отделе СНБ было возбуждено уголовное дело по 267 и 266 статьям УК РА. Г.С и А.К. предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения в отношении последних избран арест. Предварительное следствие продолжается, предпринимаются шаги по поимке остальных участников данной группы.