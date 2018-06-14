Четверг, 14 Июня 2018 19:41

АрмИнфо. Министр образования и науки Араик Арутюнян 14 июня принял посла Германии в Армении Матиаса Кислера.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, Арутюнян представил послу реформы в области системы образования, отметив также проблемы средних школ. Арутюнян отметил важность повышения уровня высшего образования, подчеркнув, о важности аполитичности ВУЗ-ов. В ходе встреч министр также отметил важность борьбы с коррупцией. Министр высоко оценил особое отношение немецкой стороны к вопросам сотрудничества в области образования.

В свою очередь посол Кислер выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в области образования между Арменией и Германией. Он подчеркнул важность повышения эффективности преподавания немецкого языка, отметив, что для этой цели совместно с Министерством образования и науки Армении была создана рабочая группа. Посол также коснулся программ по обмену студентами.