Четверг, 14 Июня 2018 18:42

АрмИнфо. Министр ЧС Грачья Ростомян 14 июня встретился с послом Японии в Армении Джуном Ямадой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, целью встречи являлось обсуждение и определение направлений и программ сотрудничества между МЧС и правительством Японии. Министр ЧС выразил надежду на то, что тесное сотрудничество между двумя странами будет продолжительным.

В свою очередь новоназначенный посол Японии заявил, что он занял пост в важный для Армении период. Он отметил, что бывший посол представил ему подробности относительно взаимодействия между МЧС РА и правительством Японии.

В ходе встречи стороны обсудили программу по предоставлению Японией современного оборудования МЧС Армении.