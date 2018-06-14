Четверг, 14 Июня 2018 18:17

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с государственным министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, Дункан поздравил Мнацаканяна с назначением на должность и выразил надежду на то, что, благодаря совместным усилиям, удастся развивать двусторонние отношения.

Мнацаканян рассказал о внутриполитической ситуации в Армении и приоритетах нового правительства.

Стороны обсудили ряд вопросов армяно-британской повестки, обменялись мнениями о взаимодействии в двустороннем и многостороннем форматах.

Глава МИД Армении представил усилия по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.