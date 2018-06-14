Четверг, 14 Июня 2018 18:13

АрмИнфо. Рабочая группа Минобороны Армении во главе с заместителем начальника Генштаба ВС, начальником управления по боевой подготовке Андраником Маркаряном в Чебаркуле принимает участие в очередном заседании Координационного комитета по боеготовности и полевой подготовке при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, рабочая группа также принимает участие в практических мероприятиях по боевой подготовке в учениях в Центральном военном округе Российской Федерации.