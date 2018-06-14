Четверг, 14 Июня 2018 17:26

АрмИнфо. Дорожная Полиции Армении выступила с заявлением по вопросу надлежащей организации движения на дорогах республики.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, в Дорожной полиции напомнили, что пошли навстречу участникам дорожного движения, смягчив административное наказание за ряд правонарушений и заменив их на устные предупреждения. При этом в ведомстве отметили, что данный шаг был направлен на повышение общественной сознательности и никоим образом не должен восприниматься в качестве слабости или послабления контроля за дорожным движением. "К сожалению, некоторые наши граждане именно с неприемлемой стороны воспринимают данные послабления, не осознавая, что задача дорожной полиции не демонстрация своих возможностей и штрафы, а посредством повышения культуры дорожного движения обеспечение безопасность его участников. Существует два метода управления движением - репрессивные средства и повышение культуры вождения. У полиции есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения и при необходимости она прибегнет к пенитенциарным мерам. Но, призываем всех граждан, как полноценных партнеров полиции РА, способствовать повышению культуры дорожного движения. Это не сложная задача, всего лишь надо соблюдать скоростной режим, не садится за руль под воздействием алкогольных напитков, пристегивать ремни безопасности и быть уважительным к остальным участникам дорожного движения", - говорится в сообщении Полиции РА.