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АрмИнфо. Дорожная Полиции Армении выступила с заявлением по вопросу надлежащей организации движения на дорогах республики.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, в Дорожной полиции напомнили, что пошли навстречу участникам дорожного движения, смягчив административное наказание за ряд правонарушений и заменив их на устные предупреждения. При этом в ведомстве отметили, что данный шаг был направлен на повышение общественной сознательности и никоим образом не должен восприниматься в качестве слабости или послабления контроля за дорожным движением. "К сожалению, некоторые наши граждане именно с неприемлемой стороны воспринимают данные послабления, не осознавая, что задача дорожной полиции не демонстрация своих возможностей и штрафы, а посредством повышения культуры дорожного движения обеспечение безопасность его участников. Существует два метода управления движением - репрессивные средства и повышение культуры вождения. У полиции есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения и при необходимости она прибегнет к пенитенциарным мерам. Но, призываем всех граждан, как полноценных партнеров полиции РА, способствовать повышению культуры дорожного движения. Это не сложная задача, всего лишь надо соблюдать скоростной режим, не садится за руль под воздействием алкогольных напитков, пристегивать ремни безопасности и быть уважительным к остальным участникам дорожного движения", - говорится в сообщении Полиции РА.
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|Генпрокурор Армении сформировал прокурорскую группу по делу 1 марта 2008 года
|Зограб Мнацаканян рассказал Алану Дункану о внутриполитической ситуации и приоритетах нового правительства Армении
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|В Эчмиадзине проходит акция протеста с требованием отставки мэра
|Дорожная Полиция Армении: У нас есть все полномочия для строго наказания нарушителей дорожного движения
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|Член группы <Сасна Црер> Артур Мелконян вышел на свободу
|Никол Пашинян с супругой посетил Армянскую церковь в Москве (video)
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|С раннего утра в Армавирской области Армении возобновились поиски пропавшего мальчика
|Армения стала членом ECOSOC
|СМИ: СНБ задержала замглавы административного района Давиташен и руководителя фонда "Ереван"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го июня
|Премьер Армении в Москве побывал на гала-концерте, посвященном чемпионату мира по футболу
|Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном, прибывшим в Россию на открытие чемпионата мира по футболу
|Путин и Пашинян на встрече в Кремле подчеркнули стратегический характер отношений двух стран
|Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку
|Католикос всех армян встретился с министром ИД Армении
|Министр обороны Армении принял главу ПРООН в Армении
|Министр обороны Армении принял посла Италии и военного атташе
|Правительство Армении рассматривает решение проблем монополистов в политической и институциональной плоскостях
|Beeline выступит главным партнером Sevan Startup Summit 2018
|Сейран Оганян и ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в СУ КГД
|Ара Баблоян: Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе поступит в парламент, мы представим наше окончательное решение
|Генсек СЕ призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию
|Начальник Генштаба ВС Армении заверяет: Поводов для беспокойств в связи со скоплением Азербайджаном живой силы и техники в зоне карабахского конфликта нет
|Армен Рустамян: Мы будем бороться и добьемся изъятия обязательного компонента из накопительной пенсионной системы
|Эдуард Шармазанов: Заявление вице-спикера Азербайджана о том, что Баку имеет право военным путем решить карабахский вопрос достойно осуждения
|Апелляционный суд освободил Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна и других обвиняемых
|Никол Пашинян: Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается
|СНБ Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана
|МЧС Армении: С 13 по 15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Эдмон Марукян: Решение об отставке Мане Тандилян не было партийным, это было личным решением министра
|Парламент Армении провалил кандидатуру Елизаветы Даниелян, выдвинутую на должность члена Конституционного суда РА
|Исполнительный директор Молодежного фонда Армении обвиняется в незаконном присвоении средств фонда в особо крупных размерах
|Премьер-министр Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
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