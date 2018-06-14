Четверг, 14 Июня 2018 17:02

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи с послом Беларуси в РА Игорем Назаруком выразил беспокойство продолжающимися поставками белорусского оружия Азербайджану. Об этом секретарь Совбеза написал на своей страничке в Facebook.

В ходе встречи Григорян подчеркнул, что особое беспокойство вызывает то, что Белоруссия, поставляющая оружие Азербайджану, является дружественной для Армении страной и имеет определенные партнерские обязательства перед ней. Тем самым, заявил секретарь Совбеза, Минск содействует гонке вооружений и ставит под угрозу усилия по обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Отметим, что на днях Азербайджан продемонстрировал белорусские Полонезы. Это произошло во время визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в одну из ракетных частей ВС АР.