Четверг, 14 Июня 2018 15:23

АрмИнфо.В генеральной прокуратуре возбудили 22 уголовных дела в связи с злоупотреблениями главами учебных заведений, а также с подделыванием документов, использованием должностных полномочий для совершения хищения, получением взятки и др.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 16 из данных дел касаются директоров школ, 4 - детсадов, а 2 полномочных чиновников ВУЗ-ов. По 22 делам было установлено, что общий ущерб, нанесенный государству, составил 33.227.700 драмов, из которых было возвращено 1.123.000 драмов.

В частности, в ходе следствия были выявлены нарушения с указанием в официальной документации большего числа учеников и сотрудников учебных заведений, нежели это было де-факто. В результате госбюджет переплачивал этим учебным заведениям. Кроме того, были присвоены суммы, выделяемые на питание учеников и ремонт. Были выявлены также случаи предоставления фальшивых сертификатов