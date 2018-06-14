Четверг, 14 Июня 2018 13:50

АрмИнфо.Посол Германии в РА Матиас Кислер видит новые реалии в отношениях Армения-ЕС при новом армянском правительстве.

"Никол Пашинян еще до избрания на пост премьер-министра Армении заявлял, что внешнеполитический вектор страны не изменится, особенно это касается отношений с Россией. Однако, когда изучаешь новую программу правительства, то изменения на лицо. Особенно это касается отношений с Европейским союзом. Просматриваются активные изменения, есть конкретика по части дальнейшего углубления сотрудничества, более того, ЕС занимает третью строчку в числе приоритетных партнеров Армении после России и США", - сказал дипломат 14 июня в Ереване на конференции "Будущее Восточного партнерства в период волнений".

Кислер подчеркнул, что в новой программе правительства более четко намечено взаимодействие и по части рамочного соглашения Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и по части либерализации визового режима. Вместе с тем, дипломат констатировал, что у армянского общества серьезные ожидания от отношений с Европейским союзом и от рамочного соглашения, тех возможностей, которое оно открывает.