Четверг, 14 Июня 2018 10:39

АрмИнфо. Сегодня, 14 июня в Москве состоится официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу. В красочном шоу примут участие ярчайшие мировые звезды - британский певец Робби Уильямс, российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира бразилец Роналдо. Открытие турнира посетят руководители более 20 государств мира, в том числе и премьер-министр РА Никол Пашинян.

Армянский премьер, согласно сообщению пресс-службы правительства РА, накануне вечером на Красной площади, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главами ряда государств, присутствовал на гала-концерте, посвященном турниру. В концерте приняли участие звезды мировой оперной сцены.