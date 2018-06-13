Среда, 13 Июня 2018 21:31

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин встретился с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который прибыл в Россию на открытие чемпионата мира по футболу.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, с российской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник Президента России Юрий Ушаков, Министр экономического развития Максим Орешкин. О присутствующих на встрече представителях армянской стороны не сообщается, в том числе и в официальном сообщении правительства Армении.

Согласно информации kremlin.ru, в приветственной речи В.Путин сказал: Уважаемый Никол Владимирович! Мы с Вами не так давно виделись - в Сочи 14-го, по-моему? Но, имея в виду стратегический характер наших отношений и большой объём различных направлений сотрудничества, думаю, что наши встречи всегда востребованы. Спасибо, что Вы приехали, теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия поговорить о двусторонних делах. Единственное, что хотел бы сказать в начале, что Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией. Мы - партнёр номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году у нас товарооборот вырос больше чем на 30 процентов, в этом году тоже уверенный рост. Кстати говоря, в значительной степени это происходит за счёт увеличения поставок продукции сельхозназначения в Россию, на российский рынок. И конечно, позитивный эффект, это очевидный факт, даёт присоединение Армении к ЕАЭС - это наши общие оценки. Надеюсь, что мы будем и дальше двигаться по этому направлению. Очень рад возможности увидеться с Вами, поговорить по всему комплексу наших отношений. Добро пожаловать!

В свою очередь Н.Пашинян обралился в главе российского государства: Уважаемый Владимир Владимирович! Прежде всего позвольте поздравить Вас с прошедшим праздником - Днём России. Я вчера был в посольстве России в Ереване и поздравил с праздником. И конечно, поздравляю Вас с чемпионатом мира, потому что это очень важное и большое мероприятие

- мирового масштаба, - и сейчас фактически внимание всего мира приковано к Москве. И спасибо за приглашение, конечно. Мы встретились в первый раз месяц назад, и тот факт, что мы встречаемся через 30 дней, думаю, что это показывает особый характер отношений Армении и России. Думаю, что это показывает ещё и то, что те заявления, что были сделаны месяц назад, они не то что обоснованы, они сейчас конкретно реализуются. И конечно, между Арменией и Россией особые отношения. Уверен, что эти отношения продолжат быть особенными, станут более особенными. Конечно, для нас очень важно, Армении и вообще правительству Армении, которое представляет народ Армении, ощущать такой приём в России - в Сочи, Москве. Это подчёркивает ту атмосферу, которую нам удалось создать в течение этих месяцев. И я думаю, что все - и в Армении, и в России - довольны этим развитием. И все ещё надеются, что эти отношения будут развиваться более эффективно, на базе уважения двух народов, двух государств и на базе уважения интересов наших стран и уважения суверенитета наших стран. Это очень важно. И для меня очень важно, что мы имеем возможность, и я уверен, что в будущем тоже будем иметь возможность часто встречаться и обсуждать всю повестку наших отношений. Все мы знаем, что повестка наших отношений очень большая, и есть очень много вопросов и в экономическом смысле, и в политическом смысле, и в региональном смысле. Мы надеемся на позитивный и конструктивный диалог. И убедились, что наш диалог именно такой. Очень рад этому и думаю, что в России и Армении и армянский народ, и российский народ это радует.