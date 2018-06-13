Среда, 13 Июня 2018 20:38

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана. Об этом сообщает ТАСС.

"Имея в виду стратегический характер наших отношений, большой объем различных направлений сотрудничества, наши встречи всегда востребованы", - обратился глава российского государства к Пашиняну на переговорах в Кремле. Премьер Армении подчеркнул, что "между Арменией и Россией - особый характер отношений". Он заявил, что рассчитывает на углубление и расширение взаимодействия.

Пашинян прибыл в Москву по случаю открывающегося здесь в четверг чемпионата мира по футболу. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин, Пашинян, а также целый ряд других глав государств и правительств будут присутствовать на матче открытия чемпионата на стадионе "Лужники".