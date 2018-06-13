Среда, 13 Июня 2018 20:37

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку. По его словам, он принял это решение из-за разногласий с коллегами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды", - заявил Квирикашвили на брифинге. Согласно конституции Грузии, вслед за отставкой премьер-министра следует роспуск правительства. После этого в семидневный срок президент должен представить парламенту на утверждение кандидатуру нового главы кабмина, которого выберет парламентское большинство. Квирикашвили сообщил, что накануне состоялась встреча представителей парламента и правительства, на которой также присутствовал основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, недавно вернувшийся в политику. Квирикашвили отметил, что в течение последних месяцев отмечались несколько фундаментальных вопросов, в которых его позиция не совпадала с позицией Иванишвили.

"Это нормальный процесс. Я никогда не убегаю от полемики и думаю, что сегодня настал такой момент, когда председателю партии необходимо предоставить возможность укомплектовать команду, исходя из своих соображений", - добавил Квирикашвили.

Вопрос возможной отставки правительства обсуждался в обществе с тех пор, как в центре Тбилиси 31 мая начались масштабные акции протеста с требованием "восстановления справедливости" и отставки премьера.