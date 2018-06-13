Среда, 13 Июня 2018 20:07

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял руководителя Программы развития ООН в Армении Шомби Шарпа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках совместных программ.

Тоноян отметил важность сотрудничества между возглавляемым им ведомством и ПРООН в русле реализуемых программ, направленных на обеспечение основных прав и свобод военнослужащих, вовлечение в обороную сферу женщин и обеспечения для них равных свобод.

Глава представительства ПРООН в свою очередь подчеркнул высокий уровень сотрудничества с МО РА, подтвердив готовность и далее содействовать реализации различных совместных программ и мероприятий.