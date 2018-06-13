Гости поздравили министра с назначением. Тоноян в свою очередь поздравил капитана Пачифичи с назначением и пожелал ему успешной работы. Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в военной сфере, в том числе и сотрудничеством в рамках миротворческой военной миссии в Ливане, отметив важность углубления этих отношений. Стороны затронули вопросы, связанные с повесткой дня армяно-итальянского сотрудничества в оборонной сфере, обсудили региональные проблемы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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