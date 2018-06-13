Среда, 13 Июня 2018 18:10

АрмИнфо. Правительство Армении рассматривает решение проблем монополистов в политической и институциональной плоскостях. Об этом 13 июня в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, с политической точки зрения проблема решается, и ни у кого не должно возникать сомнений в том, что отныне не будет покровительств со стороны государственных структур. Проблема упирается в институциональную плоскость, на решение которой потребуется время и конкретные решения. Отчасти, вопросом начали активно заниматься полномочные структуры, к примеру, государственная комиссия по защите экономической конкуренции. "В институциональном плане работа будет проводиться постепенно, и борьба с монополиями будет постоянно находиться в поле зрения правительства", - заявил вице-премьер.

Отметим, что обеспечение конкуренции и борьба с монополиями включена в перечень приоритетов правительства Армении. Как отмечается в программе исполнительного органа, долгое время предпринималась попытка объяснить провалы в обеспечении экономического развития, реализации человеческого потенциала и роста общественного благосостояния географическим положением Армении, закрытыми границами с двумя соседями, отсутствием надежной наземной связи с Российской Федерацией и внешними политико-экономическими реалиями. "Не принижая важности мира в регионе и открытых границ, правительство отмечает, что главной причиной экономического застоя в Армении в последние десятилетия были дефицит конкуренции и равных экономических возможностей. Ничто не может компенсировать недостаток справедливости и конкуренции. Обеспечение конкуренции и справедливости должно быть признано неотъемлемой составляющей экономического развития", - говорится в программе. Важнейшей гарантией существенного роста экономики правительство считает формирование атмосферы конкурентоспособности и исключение монополий.