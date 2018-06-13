Среда, 13 Июня 2018 16:12

АрмИнфо. Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе будет представлен в парламент Армении, мы его обсудим, и представим наше окончательное решение. Об этом 13 июня в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ара Баблоян, комментируя принятые правительством 11 июня поправки в законе "О накопительной пенсионной системе".

"Я, как председатель Парламента, не хочу выражать свое мнение по данному вопросу, чтобы никак не влиять на ход предстоящих обсуждений", - отметил Баблоян.

На вопрос, возможно ли, что РПА проголосует "за" применение данного законопроекта, Баблоян от ветил уклончиво. "Поживем-увидим" - заявил он. Напомним, что с 1 июля в Армении вступает в силу обязательная

накопительная пенсионная система, которая затронет 280 тысяч граждан республики. Согласно новому порядку граждане будут перечислять на счет спецфонда 2,5% из своей зарплаты, а государство 7,5%. Ранее действовало соотношение 5% к 5%.