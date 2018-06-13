Среда, 13 Июня 2018 16:11

АрмИнфо. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию. Данное заявление он сделал на фоне ратификации Норвегией данной конвенции.

Заметим, что Норвегия стала 43-м государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (Лансаротская конвенция). Конвенция вступит в силу в Норвегии 1 октября 2018 года.

"Сексуальные злоупотребления в отношении детей являются самыми чудовищными преступлениями, которые, к сожалению, очень распространены в Европе. Сегодня Норвегия присоединяется к борьбе с этим явлением, ратифицируя Лансаротскую конвенцию Совета Европы. На данный момент осталось только четыре государства-члена Совета Европы - Армения, Азербайджан, Ирландия и Соединенное Королевство - которые еще не ратифицировали этот важнейший договор, обеспечивающий более высокий уровень юридической защиты детей от насилия. Я приветствую ратификацию Норвегией Лансаротской конвенции и призываю, страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к общему делу", - сказал Ягланд, сообщает сайт СЕ.

В организации также отмечается, что каждый пятый ребенок в возрасте до 18 лет в Европе становится жертвой сексуального насилия. Лансаротская конвенция обязывает государства криминализировать все виды преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении детей, в том числе в Интернете, а также защищать пострадавших и преследовать виновных. Конвенция также призывает страны обеспечивать, чтобы статус ограничений на возбуждение дела по сексуальным преступлениям в отношении детей продлевался достаточным образом для того, чтобы эффективно начать процедуру после достижения жертвой совершеннолетия.

Комитет сторон, Лансаротский комитет, следит за тем, насколько эффективно государства-участники применяют Лансаротскую конвенцию. Мониторинг разделен на тематические раунды