Среда, 13 Июня 2018 15:29

АрмИнфо.Заявление первого вице-спикера Меджлиса Азербайджана является тревожным и заслуживает осуждения. Это заявление должно быть строго осуждено сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Об этом 13 июня в беседе с журналистами заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление первого вице-спикера Милли Меджлиса Азербайджана, о том, что Карабах должен быть "освобожден военным путем".

"Когда первый вице-спикер Парламента Азербайджана говорит о возобновлении войны, то подобное заявление достойно осуждения", - заявил Шармазанов, добавив, что политические силы Армении продолжат работу по международному признанию Арцаха.

"Как мы боролись за разрешение арцахского вопроса, будучи у власти, так и сейчас будем оказывать поддержку нынешним властям во всех переговорах, чтобы они смогли наилучшим образом защитить Арцах", - сказал он.

По словам Шармазанова, в вопросе Арцаха и Геноцида армян в Армении нет власти и оппозиции.

Отметим, что на днях вице-спикер парламента Азербайджана Зияфет Аскеров заявил о том, что, согласно уставу ООН, Азербайджан имеет право военным путем решить карабахскую проблему.