Среда, 13 Июня 2018 15:28

АрмИнфо. Апелляционный суд административного округа Шенгавит освободил из-под ареста прямо в зале суда героя карабахской войны, руководителя "Предпарламента" Жирайра Сефиляна, члена "Учредительного парламента" Геворга Сафаряна и остальных обвиняемых по делу о незаконном хранении оружия.

Ранее Сефилян в беседе с журналистами заявил, что его освобождение, а также освобождение членов "Сасна Црер" и других политических заключенных скоро состоится.

Отметим, что известный своей оппозиционной деятельностью герой арцахской войны Жирайр Сефилян 20 марта был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения. Сефилян, обвинялся в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян расценил судебный процесс над ним как политическую расправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляну выступили и общественные организации Диаспоры и Армении, а также партия "Наследие".