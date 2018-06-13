Среда, 13 Июня 2018 14:47

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана.

Как отмечается в сообщении пресс-центра СНБ, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на застройку и оформление прав на имущество, помимо установленных законом выплат, требовали перечислить крупные суммы на счета фонда "Ереван".

В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а присваивалась.

На основании сообщений о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда <Ереван>, расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, для установления обстоятельств выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также установления законности действий.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Служба национальной безопасности Армении проводит спецмероприятие в мэрии Еревана. Между тем, 11 июня в беседе с журналистами министр образования и науки Араик Арутюнян заявил, что в фонде, председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маргарян, могут быть коррупционные схемы. "Когда люди приватизируют какую-либо территорию, им предлагают перевести сумму в фонд "Ереван". Вчера выяснилось, что фонд "Ереван" пытаются в спешке закрыть>,- отметил министр, добавив, что необходимо сделать так, чтобы суд принял ходатайство по прекращению процесса банкротства либо предоставления документов.