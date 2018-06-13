Среда, 13 Июня 2018 12:45

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении проводит спецмероприятие в мэрии Еревана.

Об этом сообщают ряд СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря СНБ Самсона Галстяна. Других подробностей на данный момент не сообщается.

Между тем, по сведениям СМИ, проверки связаны с деятельностью фонда "Ереван". 11 июня в беседе с журналистами министр образования и науки Араик Арутюнян заявил, что в фонде, председателем Совета попечителей которого является мэр Тарон Маргарян, могут быть коррупционные схемы. "Когда люди приватизируют какую-либо территорию, им предлагают перевести сумму в фонд "Ереван". У меня есть список приватизированных гаражей за два года. Мы обратились к фонду "Ереван" с просьбой предоставить список выплат, превалирующих за 100 тыс. драмов. Я не получил этот список, чтобы сравнить и проверить. Такой список также не получала депутат Лена Назарян. Вчера выяснилось, что фонд "Ереван" пытаются в спешке закрыть>,- отметил министр, добавив, что необходимо сделать так, чтобы суд принял ходатайство по прекращению процесса банкротства либо предоставления документов.