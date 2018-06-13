|Beeline выступит главным партнером Sevan Startup Summit 2018
|Сейран Оганян и ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в СУ КГД
|Ара Баблоян: Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе поступит в парламент, мы представим наше окончательное решение
|Генсек СЕ призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию
|Начальник Генштаба ВС Армении заверяет: Поводов для беспокойств в связи со скоплением Азербайджаном живой силы и техники в зоне карабахского конфликта нет
|Армен Рустамян: Мы будем бороться и добьемся изъятия обязательного компонента из накопительной пенсионной системы
|Эдуард Шармазанов: Заявление вице-спикера Азербайджана о том, что Баку имеет право военным путем решить карабахский вопрос достойно осуждения
|Апелляционный суд Армении освободил Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна и других обвиняемых
|Никол Пашинян: Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается
|СНБ Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана
|МЧС Армении: С 13 по 15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Эдмон Марукян: Решение об отставке Мане Тандилян не было партийным, это было личным решением министра
|Парламент Армении провалил кандидатуру Елизаветы Даниелян, выдвинутую на должность члена Конституционного суда РА
|Исполнительный директор Молодежного фонда Армении обвиняется в незаконном присвоении средств фонда в особо крупных размерах
|Премьер-министр Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Ереванская мэрия в эпицентре внимания СНБ: спецслужба проводит спецмероприятие
|ВТБ (Армения) открыл очередную круглосуточную зону самообслуживания
|Никол Пашинян посетит чемпионат мира по футболу в Москве
|Армения приветствует историческую встречу между президентом США и руководителем Северной Кореи
|Президент Армении отправился с визитом в Арцах
|Премьер-министр: Штрафы за нарушения правил дорожного движения будут соразмерны уровню зарплат граждан
|Новоназначенный посол России в Армении главной своей задачей видит углубление и расширение российско-армянских союзнических отношений
|Мнацаканян: Армения высоко ценит посреднические усилия России по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта
|Армен Григорян: в то время, когда сопредседатели МГ ОБСЕ в регионе, Баку идет на провокации
|Премьер-министр Армении: Губернаторы должны заниматься проблемами области, а не партийной пропагандой
|Мнацаканян сопредседателям МГ ОБСЕ: Азербайджан провокациями на передовой ставит под серьезное сомнение свои обязательства по мирному процессу
|В Армении будет запрещена конфискация имущества и финансовых средств военнослужащих со стороны Службы принудительного исполнения судебных актов
|Парламент Армении одобрил поправки в законе "О местном" референдуме
|В Армении будет внедрен альтернативный путь решения судебных споров
|Омбудсмен Армении будет следить за соблюдением Конвенции ООН "О правах инвалидов"
|В Армении специалисты со средним специальным образованием получат право преподавать в школах страны
|Парламент Армении внес поправки в закон "О нотариате"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го июня
|Школа с углубленным изучением китайского языка откроется в Ереване в конце августа
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Российский посредник МГ ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ уже находятся в Ереване
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Блок "Царукян" ополчился против нового правительства
|Ашотян: Правительство Армении должно проинформировать ОДКБ о ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы
|Спикер армянского парламента поздравил россиян с праздником
|Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян подала в отставку
|Представители Армении примут участие в очередном заседании координационного комитета начальников войск РХЗ
|В Ереване состоится рабочая встреча военных медиков Армении и России
|Минюст РА: Новое правительство Армении готово претворить в жизнь все программы, направленные на защиту прав детей
|Армен Саркисян и посол Франции в Армении обсудили предстоявший визит Эмманюэля Макрона в РА
|Пашинян акцентировал внимание на необходимости усиления борьбы с раздачей предвыборных взяток и коррупционными престулениями
|Президент Арцаха поручил правоохранителям страны с серьезностью и ответственностью работать в направлении устранения выявленных в ведомстве упущений
|Армения и США расширят сотрудничество в сфере охраны природы
|Шаварш Кочарян: Нас не может не беспокоить тот факт, что Беларусь продает оружие Азербайджану, и мы не должны об этом молчать
|Ара Баблоян послу США: Мир еще раз удостоверился в том, что Армения демократическая страна
|Пашинян поздравил Путина и Медведева с Днем России
|МИД Армении: Заявление Бако Саакяна о том, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, достойно уважения
|Депутат от блока "Царукян": "Страусинная политика" некоторых членов нового кабмина подорвет имидж правительства
|Армен Ашотян: Обеспечение безопасности Армении превыше внутриполитических развитий
|Шаварш Кочарян: В переговорном процессе по Карабаху ошибки были как у первого, так и у второго президента
|Минэнерго РА: Проект освоения месторождения "Амулсар" можно считать удачным опытом с применением новых технологий
|МЧС Армении и МККК подтвердили приверженность продолжения тесного взаимодействия
|Арам Саркисян: Блок "Елк" пока не принял решения относительно формата участия в предстоящих парламентских выборах
|Армен Рустамян Николу Пашиняну: Заявление "кто не с нами, тот против нас" напоминает сталинские времена
АрмИнфо.На территории нового головного офиса Банка ВТБ (Армения) по адресу ул. Московяна 35 (перекрёсток улиц Московяна и Спендиаряна) открылась очередная круглосуточная зона самообслуживания.
Зона самообслуживания 24/7 оснащена:
Таким образом, зона самообслуживания Банка ВТБ (Армения), действующая в режиме 24/7, позволяет клиентам в любое удобное время, независимо от режима работы Банка, пользоваться самыми востребованными банковскими услугами. При этом основная часть транзакций осуществляется в онлайн режиме, что также повышает комфортность клиентов при пользовании банковскими услугами.
|Beeline выступит главным партнером Sevan Startup Summit 2018
|Сейран Оганян и ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в СУ КГД
|Ара Баблоян: Как только проект закона об обязательной накопительной пенсионной системе поступит в парламент, мы представим наше окончательное решение
|Генсек СЕ призвал Армению, Азербайджан, Ирландию и Соединенное Королевство ратифицировать Лансаротскую конвенцию
|Начальник Генштаба ВС Армении заверяет: Поводов для беспокойств в связи со скоплением Азербайджаном живой силы и техники в зоне карабахского конфликта нет
|Армен Рустамян: Мы будем бороться и добьемся изъятия обязательного компонента из накопительной пенсионной системы
|Эдуард Шармазанов: Заявление вице-спикера Азербайджана о том, что Баку имеет право военным путем решить карабахский вопрос достойно осуждения
|Апелляционный суд Армении освободил Жирайра Сефиляна, Геворга Сафаряна и других обвиняемых
|Никол Пашинян: Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается
|СНБ Армении пролила свет на сообщения о проводимых спецмероприятиях в мэрии Еревана
|МЧС Армении: С 13 по 15 июня температура воздуха повысится на 2-3 градуса
|Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
|Эдмон Марукян: Решение об отставке Мане Тандилян не было партийным, это было личным решением министра
|Парламент Армении провалил кандидатуру Елизаветы Даниелян, выдвинутую на должность члена Конституционного суда РА
|Исполнительный директор Молодежного фонда Армении обвиняется в незаконном присвоении средств фонда в особо крупных размерах
|Премьер-министр Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Ереванская мэрия в эпицентре внимания СНБ: спецслужба проводит спецмероприятие
|ВТБ (Армения) открыл очередную круглосуточную зону самообслуживания
|Никол Пашинян посетит чемпионат мира по футболу в Москве
|Армения приветствует историческую встречу между президентом США и руководителем Северной Кореи
|Президент Армении отправился с визитом в Арцах
|Премьер-министр: Штрафы за нарушения правил дорожного движения будут соразмерны уровню зарплат граждан
|Новоназначенный посол России в Армении главной своей задачей видит углубление и расширение российско-армянских союзнических отношений
|Мнацаканян: Армения высоко ценит посреднические усилия России по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта
|Армен Григорян: в то время, когда сопредседатели МГ ОБСЕ в регионе, Баку идет на провокации
|Премьер-министр Армении: Губернаторы должны заниматься проблемами области, а не партийной пропагандой
|Мнацаканян сопредседателям МГ ОБСЕ: Азербайджан провокациями на передовой ставит под серьезное сомнение свои обязательства по мирному процессу
|В Армении будет запрещена конфискация имущества и финансовых средств военнослужащих со стороны Службы принудительного исполнения судебных актов
|Парламент Армении одобрил поправки в законе "О местном" референдуме
|В Армении будет внедрен альтернативный путь решения судебных споров
|Омбудсмен Армении будет следить за соблюдением Конвенции ООН "О правах инвалидов"
|В Армении специалисты со средним специальным образованием получат право преподавать в школах страны
|Парламент Армении внес поправки в закон "О нотариате"
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 13-го июня
|Школа с углубленным изучением китайского языка откроется в Ереване в конце августа
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
|Российский посредник МГ ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ уже находятся в Ереване
|Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
|Блок "Царукян" ополчился против нового правительства
|Ашотян: Правительство Армении должно проинформировать ОДКБ о ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы
|Спикер армянского парламента поздравил россиян с праздником
|Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян подала в отставку
|Представители Армении примут участие в очередном заседании координационного комитета начальников войск РХЗ
|В Ереване состоится рабочая встреча военных медиков Армении и России
|Минюст РА: Новое правительство Армении готово претворить в жизнь все программы, направленные на защиту прав детей
|Армен Саркисян и посол Франции в Армении обсудили предстоявший визит Эмманюэля Макрона в РА
|Пашинян акцентировал внимание на необходимости усиления борьбы с раздачей предвыборных взяток и коррупционными престулениями
|Президент Арцаха поручил правоохранителям страны с серьезностью и ответственностью работать в направлении устранения выявленных в ведомстве упущений
|Армения и США расширят сотрудничество в сфере охраны природы
|Шаварш Кочарян: Нас не может не беспокоить тот факт, что Беларусь продает оружие Азербайджану, и мы не должны об этом молчать
|Ара Баблоян послу США: Мир еще раз удостоверился в том, что Армения демократическая страна
|Пашинян поздравил Путина и Медведева с Днем России
|МИД Армении: Заявление Бако Саакяна о том, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, достойно уважения
|Депутат от блока "Царукян": "Страусинная политика" некоторых членов нового кабмина подорвет имидж правительства
|Армен Ашотян: Обеспечение безопасности Армении превыше внутриполитических развитий
|Шаварш Кочарян: В переговорном процессе по Карабаху ошибки были как у первого, так и у второго президента
|Минэнерго РА: Проект освоения месторождения "Амулсар" можно считать удачным опытом с применением новых технологий
|МЧС Армении и МККК подтвердили приверженность продолжения тесного взаимодействия
|Арам Саркисян: Блок "Елк" пока не принял решения относительно формата участия в предстоящих парламентских выборах
|Армен Рустамян Николу Пашиняну: Заявление "кто не с нами, тот против нас" напоминает сталинские времена
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|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
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|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
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|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ