Среда, 13 Июня 2018 12:18

АрмИнфо. Армения приветствует историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, состоявшуюся 12 июня в Сингапуре. Об этом на своей страничке в Twitter написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Отметим, что накануне в Сингапуре прошла первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Главной темой саммита было ядерное разоружение КНДР. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием. Трамп сказал, что надеется на успех переговоров и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР

- замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён. После окончания саммита в расширенном составе Трамп и Ким Чен Ын вышли, улыбаясь, и еще раз пожали друг другу руки. Официального заявления по итогам встречи не было.