Вторник, 12 Июня 2018 22:36

АрмИнфо. В последнее время Азербайджан активизировался на агитационном фронте, распространяя дезинформацию о, якобы, "освобождении 11 тыс га в нахиджеванском направлении", кроме того, азербайджанский агитпроп активно муссирует информацию о получении и испытании очередных партий белорусского и израильского оружия. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

Примечательно, отмечается в сообщении, что параллельно с этим Азербайджан активно стягивает живую силу и военную технику к линии соприкосновения войск с Арцахом. В настоящее время, согласно АО, на различных участках линии соприкосновения с азербайджанской стороны наблюдаются скопления живой силы и военной техники.

"Передовые подразделения АО Арцаха пристально следят за действиями противника, при необходимости предпринимая адекватные меры",- говорится в заявлении.