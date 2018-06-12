Вторник, 12 Июня 2018 20:25

АрмИнфо.Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы (KMBPCE), и реализуемые в рамках данного сотрудничества все те программы, которые помогли становлению в стране демократических институтов на всех уровнях.

Об этом 12 июня в ходе встречи с делегацией KMBPCE, возглавляемой директором Конгресса Жаном-Филиппом Богулом, заявил министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян. В свою очередь, согласно сообщению пресс- службы ведомства, Жан-Филипп Богул подчеркнул, что долгосрочное сотрудничество с Министерством территориального управления и развития РА было направлено на усиление возможностей местных органов власти и формирование сильных и самостоятельных административных объединений. Богул также сообщил, что в Конгрессе внимательно следили за произошедшей в Армении мирной передачи власти, что является свидетельством об утверждении в стране реальной демократии. В то же время, глава Конгресса подчеркнул, что возглавляемая им структура готова в рамках своих полномочий оказать содействие в реализации в Армении программ реформ. Сурен Папикян подчеркнул, что новые власти страны намерены довести до конца процесс децентрализации местных органов самоуправления, который будет продолжен с вовлечением в процесс широких слоев общества с обеспечением свободного волеизъявления. "Реальные органы самоуправления могут появиться лишь в том случае, когда сотрудничая с гражданским обществом, будет сформировано общественное самосознание", - отметил министр, выразив надежду на содействие по этому вопросу со стороны Совета Европы.

Жан-Филипп Богул пригласил Сурена Папикяна принять участие в ежегодной сессии Конгресса, которая пройдет в ноябре текущего года в Страсбурге.