Вторник, 12 Июня 2018 20:21

АрмИнфо. Блок "Царукян" ополчился против нового правительства Армении.

Поводом для недовольства царукяновцев стал законопроект о благотворительности, который должен быть обсужден на внеочередном заседании парламента 19 июня.

Вице-спикер от блока Микаел Мелкумян с трибуны парламента выразил свое возмущение премьер-министру Николу Пашиняну, который "посмел" представить законопроект на обсуждение НС, не проконсультировавшись с лидером блока Гагиком Царукяном, который, по определению Мелкумяна, осуществляет 95% благотворительности в Армении. "Все то, что должно делать государство, делает Царукян, а вы с ним даже не проконсультировались по этому поводу. Я очень озабочен этим фактом",- заявил Мелкумян.

Он также подчеркнул, что аналогичная ситуация сложилась и по вопросу внедрения обязательной накопительной пенсионной системы, решение по которой правительство Пашиняна приняло единолично, не посоветовавшись с другими силами. Мелкумян также выразил недовольство в связи со снижением темпов проверок в крупных предприятиях страны.

"Знаете, у нас было много замечаний по программе правительства, но мы не озвучили их, исходя из логики партнерства, но того же ожидаем и от вас, в противном случае выяснится, что нас не удовлетворяют темпы становления "новой Армении" и вообще наши позиции по построению нового государства разнятся",- заметил вице-спикер.

В свою очередь депутат от блока, пресс-секретарь Гагика Царукяна Ивета Тоноян заявила, что данный законопроект стал последним решением бывшего премьера Карена Карапетяна против Гагика Царукяна. "Это стало последним шагом в звене репрессий Карапетяна в отношении Царукяна, которые знаменовались постоянными проверками в его предприятиях",- заявил Тоноян, выразив надежду на то, что законопроект будет пересмотрен.

Секретарь фракции "Царукян" Наира Зограбян пояснила, что вызывает их недовольство в документе: "Так и не понятно, кто, почему и как будет единолично и субъективно определять, что подпадает под понятие "благотворительность", а что нет". Она выразила возмущение тем фактом, что политику "репрессий" в отношении Царукяна, начатую прошлыми властями, пытаются продолжить нынешние. "Если законопроект не будет пересмотрен, мы призовем Царукяна с 1 июля прекратить благотворительную деятельность, а всех тех, кто будет обращаться к нам с просьбами о помощи, направим в правительство, со всеми вытекающими из этого последствиями",- заявила Зограбян.