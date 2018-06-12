Вторник, 12 Июня 2018 20:19

АрмИнфо. Правительство Армении должно проинформировать ОДКБ об эскалации на нахиджеванском участке армяно- азербайджанской границы. Об этом с трибуны парламента заявил глава комиссии по внешним вопросам НС РА Армен Ашотян.

Он также коснулся запланированного на 13 июня визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению. По словам Ашотяна, в ходе встреч до внимания минских посредников должна быть доведена истина о том, что вне зависимости от внутриполитических процессов в Армении и Арцахе армянских народ будет бороться за признание независимости Арцаха. "В ходе встреч с посредниками новые власти Армении должны акцентировать внимание и на необходимости реализации венских и санкт- петербургских договоренностей по созданию атмосферы доверия в зоне карабахского конфликта. К сожалению, новое руководство внешнеполитического ведомства РА в последнее время оставляет эти договоренности на втором плане. Меж тем, они должны быть реализованы, пока новое правительство не достигло более идеальных договоренностей",- заметил Ашотян.

Он также подчеркнул важность дальнейшего углубления военно-стратегического партнерства между Арменией и Россией: "В этом плане большие надежды возлагаю на предстоящую встречу в Москве армянского премьера Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина".