Вторник, 12 Июня 2018 20:15

АрмИнфо. Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян подала в отставку.

Свое решение она обосновала противоречием в вопросе внедрения обязательной накопительной пенсионной системы с нынешним кабмином. "Как известно, я являлась и являюсь противником данной системы, постоянно боролась против ее внедрения, поскольку она не пользуется общественной поддержкой. Став министром, я инициировала законопроект об отсрочке внедрения системы на год, с тем, чтобы за это время успеть обсудить и принять приемлемые для общественности модели реформы, в основе которой должен был быть не обязательный, а добровольный компонент. К сожалению, правительство приняло иное решение, перейдя с 1 июля на обязательную накопительную пенсионную систему. Для мены не приемлемы императивные методы принятия решений, которые действовали при прежних властях и были применены также по данному вопросу. В связи с этим я решила подать в отставку с поста министра труда и по социальным вопросам",- написала Тандилян на своей страничке в Facebook.

Она также сообщила о своем выходе из партии "Просвещенная Армения", поскольку именно по ее квоте была назначена министром труда и по социальным вопросам.