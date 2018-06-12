Вторник, 12 Июня 2018 18:27

АрмИнфо. Естественно, нас не может не беспокоить тот факт, что Беларусь продает оружие Азербайджану, и мы не должны умалчивать об этом. Об этом 12 июня в беседе с журналистами заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

<Беларусь является членом ЕАЭС, а также ОДКБ, в этом контексте у нас есть определенное договорно-правовое поле, которое обязывает Беларусь вести себя так как союзник. В данном случае подобный шаг противоречит этому обязательству>, - отметил Кочарян.

Он также заявил, что это касается не только Беларуси, но и всех стран ОДКБ. Замминистра также отметил, что в договоре нет такого пункта, который запрещал бы продавать оружие странам, которые не являются членами ОДКБ, но есть пункт о том, что нельзя своими действиями приносить вред другим странам-членам ОДКБ.

Также замминистра иностранных дел подчеркнул, что чем более авторитетной, понятной, и чем более приемлемой будет Армения для внешнего мира, тем более активно она сможет преследовать свои национальные цели.