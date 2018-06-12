Вторник, 12 Июня 2018 17:29

АрмИнфо.Заявление президента Арцаха Бако Саакяна о том, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2020 году, достойно уважения. Об этом 12 июня в беседе с журналистами заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он отметил, что Саакян уже дважды был президентом Арцаха. "Как в Армении, так и в Арцахе искореняется сформировавшаяся традиция - одно и тоже руководство не может вечно находиться у власти", - отметил Кочарян.

По словам замминистра ИД, это свидетельствует о том, что демократические процессы в двух армянских государствах укрепляются, что способствует повышению их международного авторитета, а это, в свою очередь, благоприятно скажется на урегулировании арцахского вопроса.

" В Баку, конечно же, это осознают. Во время "бархатной революции" в Армении, Азербайджан скапливал войска близ линии соприкосновения с Арцахом с тем, чтобы в случае эскалации в РА воспользоваться благоприятной ситуацией. Однако, как видите, этого не произошло. Скорее всего, сейчас Азербайджан думает, зачем нам ждать усиления этих двух государств? Как бы то ни было, мы должны быть готовы к любой провокации со стороны Баку", - заключил Кочарян.

Отметим, что 11 июня президент Арцаха Бако Саакян заявил, что в 2020 году он не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.