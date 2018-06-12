Вторник, 12 Июня 2018 16:35

АрмИнфо. Глава МЧС Армении Грачья Ростомян и руководитель Ереванского офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) Каролин Дуез обсудили вопросы обеспечения продолжения проектов, реализуемых двумя структурами в рамках подписанного меморандума, а также возможности расширения взаимодействия.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, Ростомян отметил важность расширения взаимодействия в сфере защиты гражданского населения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Глава МЧС Армении также подтвердил приверженность обеспечения продолжения выполнения раннее достигнутых договоренностей между двумя структурами.

В заключение стороны вновь подтвердили приверженность к расширению сотрудничества, а также возможность привлечения к совместным работам добровольческих отрядов.