Вторник, 12 Июня 2018 16:27

АрмИнфо. В блоке "Елк" идут обсуждения относительно формата участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом 12 июня в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Елк", глава партии "Республика" Арам Саркисян.

По его словам, в настоящее время обсуждаются все варианты и отдельного участия входящих в блок партий, и консолидирования участия. "Возможно даже, что на основе блока будет создана новая партия",- отметил депутат. При этом он придерживается позиции консолидированного участия блока в выборах.

Меж тем, в частных беседах представители партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна признаются, что склоняются к отдельному участию в парламентских выборах, поскольку ГД в настоящее время пользуется большой популярностью, и ей не зачем тянуть в качестве балласта две другие партии блока "Елк".

Отметим, что, согласно программе правительства, досрочные парламентские выбора в Армении должны состояться до июня 2019 года.