Вторник, 12 Июня 2018 16:13

АрмИнфо. Между Арменией и Ираном имеется большой потенциал сотрудничества в сфере экологии, который полноценно не используется. Об этом 12 июня в ходе встречи с послом Ирана в Армении Сейдом Каземом Саджади заявил министр охраны природы РА Эрик Григорян. По словам министра, Армения готова поделиться с дружественным Ираном своим опытом по отдельным природоохранным проблемам - климату, формированию системы природоохранных выплат.

Посол Ирана, в свою очередь, подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

Собеседники обсудили программу создания двумя государствами сада дружбы и мира, а также процесса предоставления Арменией Ирану оборудования для мониторинга животных. Обсуждены и вопросы, касающиеся качества приграничной реки Аракс, полноценного выявления источников выбросов.