Вторник, 12 Июня 2018 15:54

АрмИнфо. Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 11 июня новым главой Уголовно-исполнительной службы при Министерстве юстиции РА назначен Артем Мхоян.

Новым руководителем Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) назначен Акоп Акопян, а председателем Управления по управлению госимуществом, Нарек Бабаян - муж депутата от блока "Елк" Лены Назарян.

Свои посты сохранили замминистра сельского хозяйства Роберт Макарян и Армен Арутюнян. Еще одним заместителем главы Минсельхоза стал Гарник Петросян.

Своей должности лишился замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Амаякович Арутюнян, его на этом посту сменил экс-глава Управления по тарифной политики Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян. Тадевос Аветисян снят с должности исполняющего обязанности заместителя министра труда и по социальным вопросам, согласно собственному заявлению. Первым замминистра ведомства назначен Арсен Манукян, заместителями министра стали Заруи Батоян и Арман Удумян Рубен Апоян освобожден от должности начальника Главного оперативно-технического управления Службы национальной безопасности Армении. Самвел Арутюнян назначен председателем Комитета по науке при Министерстве образования и науки Армении. Председателем Госкомитета по языку стал Давид Гюрджинян. Премьер также подписал решение о назначении Смбата Гогяна председателем Высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки.

Арнак Аветисян назначен вице-губернатором Котайкской области, Артак Манукян - советником премьер-министра Армении.