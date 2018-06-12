Вторник, 12 Июня 2018 15:37

АрмИнфо.Самым важным вопросом, которым должна заняться Специальная следственная служба, должно стать расследование дела по событиям 1 марта 2008 года. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя нового главу ССС Сасуна Хачатряна.

Он выразил надежду на то, что в расследовании дел, которые раньше не продвигались по политическим мотивациям, будет зафиксирован прогресс. "В этом вопросе нет никаких ограничений. В Армении должна быть создана полноценная правовая система",- заявил премьер.

Отметим, что после президентских выборов 2008 года в Армении начались массовые волнения, для подавления которых была применена сила, в результате чего погибли 10 человек. В бытность свою оппозиционером Пашинян, который во время событий 2008 года являлся одним из лидеров оппозиции и активных акторов тех событий, настаивал на допросе второго президента Роберта Кочаряна.