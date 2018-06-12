Вторник, 12 Июня 2018 15:36

АрмИнфо.В селе Джрашен Лорийской области Армении выявлены крупные хищения, допущенные со стороны главы общины Ваана Урусяна.

Как сообщает пресс-служба Полиции РА, 11 июня в полицейский отдел города Спитак поступило сообщение о том, что глава общины Джрашен вопреки служебным интересам, пользуясь должностным положением допустил хищения.

В ведомстве отмечают, что благодаря предпринятым оперативным мероприятиям выяснилось, что в 2011 году Урусян для вовлечения одной семьи в государственный проект по предоставлению жилья бездомным, пострадавшим от землетрясения 1988 года потребовал и получил взятку. "Выяснилось также, что в решениях Совета общины Джрашен, которые утверждались Урусяном, были подделаны подписи не присутствующих членов совета. Урусян в2015-2018 годах назначил на сезонную работу в качестве охранника на кладбище общины с зарплатой около 60 тысяч драмов жену своего брата, которая фактически не посещала работу. В результате чего из бюджета общины было растрачено более миллиона драмов. Более того, Урусян 27 марта 2017 года ввез в Армению из Дубая автомобиль "Lexus GX470" стоимостью в 5,000,000 драм и подарил его одному гражданину. Затем, через два месяца, Урусян используя должностное положение, для обеспечения нужд общины приобрел тот же автомобиль за 9 350 000 драмов. В результате бюджету общины был нанесен ущерб в особо крупных размерах - 4 350 000 драмов. Следствие продолжается", - говорится в сообщении полиции РА.