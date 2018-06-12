Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в послании, в частности, говорится: "Многоуважаемый Владимир Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю государственного праздника - Дня России! Этот знаменательный день положил начало системным преобразованиям в государственном строительстве и социально-экономическом развитии страны, в сфере образования, науки и культуры, которыми братский народ России гордится по праву. Достигнутые успехи еще более упрочили роль и авторитет страны в мировых делах. Глубокие корни взаимоотношений народов наших стран, опирающиеся на прочные узы многовековой дружбы, доверия и взаимной помощи, сегодня способствуют наращиванию двустороннего союзнического взаимодействия Армении и России. Уверен, что поступательное развитие многогранных межгосударственных отношений будет и впредь вытекать из коренных интересов наших народов и стран, содействовать обеспечению региональной и международной безопасности".

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