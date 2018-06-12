Вторник, 12 Июня 2018 13:25

АрмИнфо. Офис омбудсмена РА презентовал внеочередной доклад "О состоянии исполнения Арменией обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН и соответствующих протоколах касательно соблюдения прав детей".

Омбудсмен Армении Арман Татоян, открывая обсуждение-презентацию подчеркнул, что в докладе озвучивается вопрос наличия системных предпосылок для защиты прав детей в стране. "По итогам исследования выяснилось, что нередко условия содержания детей в специальных заведениях лучше, чем дома. Некоторые родители по этой причине отказываются от детей. В докладе уделяется место возвращению детей в семьи, поскольку чрезвычайно важно, чтобы ребенок рос в семье. Особое место уделяется детям, имеющим проблемы со здоровьем. В сельской местности эта проблема приобретает особо острое значение. Кроме того, в докладе уделяется внимание вопросам, связанным с качеством предоставляемого образования, условий в школах, зарплаты учителей, которые не повышалась на протяжении нескольких лет, снижения загруженности школ, критериям приема на работу преподавателей. Но хотел бы подчеркнуть, что самым чувствительным вопросом является отсутствие возможности у ребенка в получении образования из-за инвалидности", - подчеркнул Татоян. В этом контексте он добавил, что дотации в сфере образования и медицины Армении не росли с 2013 года.

В свою очередь представитель ереванского офиса ЮНИСЕФ Таня Радочай, говоря о ситуации с правами детей в Армении, отметила, что ее нельзя разграничивать на черное или белое. По ее словам, нужен разграничитель, который позволит посмотреть на ситуацию со стороны и понять в правильном ли направлении осуществляется движение. "Некоторые предложения касательно прав детей со стороны Армении были выполнены частично, иные вообще не выполнены. По моему мнению, наиболее приоритетным является создание координирующего органа общей политики и финансирования - это условие не выполнено", - сказала Радочай, и в этом контексте добавила, что это негативно сказывается на общей ситуации. Более того, по словам представителя ЮНИСЕФ, правительство Армении не выполняет своих обязательств по осуществлению мониторинга касательно ситуации, связанной с соблюдением прав ребенка, и в качестве наглядного примера привела детей из малоимущих семей, не посещающих общеобразовательные учреждения. Вместе с тем Радочай выразила убеждение, что для решения проблем, связанных с правами детей, нужны не столько финансы, сколько скоординированный долгосрочный подход.

Отметим, что внеочередной доклад "О состоянии исполнения Арменией обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН и соответствующих протоколах касательно соблюдения прав детей" составлен при содействии ЮНИСЕФ. Доклад охватывает период 2013-2017 гг. Для подготовки доклада изучены доклады предыдущих лет, доклады общественных организаций, в том числе альтернативные, проведены опросы и интервью, изучены судебные акты, административные решения, публикации в СМИ, сообщения в социальных сетях. Доклад призван ответить на вопрос - выполняет ли государство свои обязательства или нет, и по каждой сфере даются конкретные ответы и предложения.