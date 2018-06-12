Вторник, 12 Июня 2018 12:19

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне поздравил президента Армении Армена Саркисяна с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс- службу президента.

<За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами>, - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах.

Как сообщили АрмИнфо в посольстве Беларуси в Армении, дипломатические отношения между странами были установлены 11 июня 1993 г. В сентябре 2001 г. открыто Посольство Беларуси в Армении, армянское диппредставительство в г.Минске - в 1993 году.

Договорно-правовая база двусторонних отношений включает около 80 международных договоров (соглашений). В мае 2001 г. состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь в Армению. Ответный официальный визит в Беларусь Президента Республики Армения прошел в июне 2002 г. В мае 2013 г. проведен официальный визит Президента Беларуси в Армению. В сентябре 2013 г. в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в г.Сочи состоялась двусторонняя встреча президентов Беларуси и Армении. В мае 2018 г. на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в г.Сочи состоялась двусторонняя встреча Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко с Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном.

В 2000 году состоялся обмен визитами на уровне глав правительств. В мае 2005 г. проведен официальный визит Премьер-министра Республики Армения в Беларусь, в октябре 2006 г. - ответный визит Премьер-министра Республики Беларусь в Армению. В мае 2011 г. состоялся официальный визит в Беларусь Премьер-министра Республики Армения.

В рамках проведения заседаний Совета глав правительств СНГ (май 2013 г., г.Минск; ноябрь 2013 г., г.Санкт-Петербург (Российская Федерация); май 2014 г., г.Минск; май 2015 г., пос.Бурабай (Республика Казахстан); май 2017 г., г.Казань (Российская Федерация); а также заседаний Евразийского межправительственного совета (май 2016 г., г.Ереван; август 2017 г., г.Астана; октябрь 2017г., г.Ереван; февраль 2018 г., г.Алматы) проведены двусторонние встречи на уровне премьер-министров Беларуси и Армении, на которых обсуждались вопросы двусторонних торгово-экономических отношений.

В ноябре 2008 г., сентябре 2011 г. и апреле 2014 г. состоялись официальные визиты в Республику Беларусь Министра иностранных дел Республики Армения. В октябре 2009 г. и апреле 2012 г. - визиты Министра иностранных дел Республики Беларусь в Армению.

Сотрудничество в международных организациях с Арменией носит конструктивный характер. Взаимная поддержка на международной арене осуществляется по ряду ключевых для обеих стран вопросов.

Для Армении Беларусь является важным торговым партнером, занимая по объему взаимной торговли третье место среди стран СНГ (после России и Украины). В торговле, включая осуществление государственных закупок, Республика Беларусь предоставляет национальный режим в отношении товаров из Республики Армения в соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. и Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

За 2017 год взаимный товарооборот Беларуси и Армении составил 42,7 млн. долларов США (увеличился на 32,9% к 2016 году), объем белорусского экспорта равнялся 34,5 млн. долларов (рост на 56,8%), импорта - 8,2 млн. долларов (80,9% от уровня 2016 года). Сальдо положительное - 26,3 млн. долларов. Всего в 2017 году экспорт осуществлялся по 315 товарным 4-х значным позициям. В структуре экспорта преобладали поставки молока и сливок, шин, тракторов и седельных тягачей, мебели прочей и ее частей, лекарственных средств, чулочно-носочных изделий, проводов изолированных и кабелей, тары пластмассовой, масла сливочного, бумаги и картона, частей и принадлежностей для автотехники, аппаратуры связи и частей к ней, холодильного оборудования. В товарной структуре импорта из Армении в 2017 году наибольший удельный вес занимали поставки крепких спиртных напитков, вакцин, срезанных цветов и бутонов, лекарственных средств, глин прочих.

В январе-апреле 2018 г. товарооборот составил 14,8 млн. долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. возрос на 62,6 процента. Экспорт составил 11,7 млн. долларов (увеличился на 64,2 процента), импорт - 3,1 млн. долларов (увеличился на 57,1 процента). Сальдо положительное в размере 8,6 млн. долларов.

Основу экспорта в Армению в январе - апреле 2018 г. составили молоко и сливки, тракторы и седельные тягачи, шины, масло сливочное, бумага и картон, мебель прочая и ее части, лекарственные средства, тара пластмассовая, плиты древесноволокнистые, чулочно-носочные изделия, провода изолированные, кабели, аппаратура связи и части к ней. Основу импорта из Армении в январе - апреле 2018 г. составили: крепкие спиртные напитки, лекарственные средства, автомобили легковые, глины прочие, нефтепродукты.

Отмечается активизация контактов в торгово-экономической сфере между белорусскими и армянскими государственными организациями и деловыми кругами.

В 2017 году организовано порядка 20 взаимных визитов официальных делегаций экономической направленности. В октябре 2017 г. в г.Минске состоялось 13-е заседание Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В указанном периоде осуществлено около 40 взаимных визитов делегаций деловых кругов, белорусские предприятия приняли участие в 3 крупных бизнес-форумах, 7 выставочно-ярмарочных мероприятиях в Армении.

Серьезный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей призвана придать состоявшаяся 2 февраля 2018 г. встреча глав правительств Беларуси и Армении на полях заседания Евразийского Межправительственного Совета в г. Алматы.

В январе-апреле 2018 г. состоялись визиты в Армению целого ряда белорусских делегаций, в частности, Минпрома, Минобороны, ГВПК, ГКНТ, концернов <Белгоспищепром>, <Белнефтехим> и других организаций и компаний. С июля 2012 г. в г. Минске действует совместное производство по розливу армянских коньяков, учрежденное РУПТУП <Беларусьторг> и армянским концерном <Мульти Груп>.

В Армении сформирована товаропроводящая сеть более 80 белорусских предприятий. Функционируют три предприятия с участием белорусского капитала: ООО <Армяно- Белорусский торговый дом <Ар-Бе> (реализуется около 20 процентов белорусского экспорта товаров в Армению), ООО <БелАЗ Кавказ Транс Сервис> и ЗАО <Торговый дом <БелАр>.

С юбилейной датой 25-летия установления дипломатических отношений между странами своих армянских коллег поздравили также Премьер-министр Республики Беларусь А.В.Кобяков и Министр иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макей.